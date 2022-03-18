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Otomobil geçiş ücreti belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan tarafından bugün dualarla açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti de belli oldu. Erdoğan, açılış haftasında geçişlerin ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.