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Otomobil geçiş ücreti belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan tarafından bugün dualarla açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti de belli oldu. Erdoğan, açılış haftasında geçişlerin ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.

18.03.2022, 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 17:40

Otomobil geçiş ücreti belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin ilk hafta ücretsiz olacağını bildirdi.

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