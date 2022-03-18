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Son dakika: Başkan Erdoğan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Valiliği'nde Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.

18.03.2022, 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 16:25

Son dakika: Başkan Erdoğan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum’u kabul etti

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Valiliği'nde Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ÇANAKKALE'DE KILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenin ardından kent merkezindeki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'ne geçti. Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate hitap etti.

Başkan Erdoğan, Çanakkale'ye güzel bir cami kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Bununla birlikte Çanakkale'miz hakikaten çok farklı imkanlara da kavuşmuş oluyor. Orada yine ben emeği geçenlere Rabb'im razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, Ramazan Bayramı'na da milletçe kavuşmak istediklerini söyledi.

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