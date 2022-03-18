“Ukrayna’da insani durum kötüleşiyor, ateşkes şart”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Akar, acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Bu durumu Başkan Erdoğan'ın en üst düzeyde, kendisinin de Rus ve Ukraynalı muhatapları ile konuşurken sürekli dile getirdiğini vurgulayan Akar, "İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz" dedi. Öte yandan Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

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