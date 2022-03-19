Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2022
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/hgc5NZ8jW7