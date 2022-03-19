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Haberler Gündem Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

19.03.2022, 11:56

Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

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