‘Korkusuzca emeğiniz takdirlerin üzerinde’

Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışanların bir araya geldiği toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aracılığıyla telefondan bağlandı.

Erdoğan çalışanlara hitabında, "Sizlerin böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum. Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız. Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE NET YANIT

TÜRKİYE'DE muhalefetten düğmeye basılmış gibi aynı anda "geçişler çok pahalı, kimse geçemez, devlete yük olacak" açıklamaları gelince Başkan Erdoğan'dan yanıt gecikmedi. Yapılan mega projelerin gölgelenmek istendiğini belirten Erdoğan, "Düşünün, buranın bir maliyeti var ama avantajları da var. Feribot kalkmadığı zaman ne olduğuna bakın. Hizmetler aksıyordu. Osmangazi Köprüsü'ne bakın. Zamandan edilen tasarrufa bakın. Bunlar pahalı deniyor ama doğru değil. Biz gerekeni yapıyoruz. Geçiş ücretini gündeme getirenler, yapılanları görmeyenlerdir. Yaptığımız işi gölgelemek isteyenlerin söylemi bu. En pahalı hizmet, olmayan hizmettir" açıklamasını yaptı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Açılışın ardından gece yarısı geçişlerin başladığı köprüde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Köprüyü kullanan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Kamyon sürücüsü Bilal Ömürtaş, "Ağır vasıta kullanıyoruz. Eskiden gemi sırasında saatlerce bekliyorduk. Şimdi 5 dakikada karşıya geçtim. Bu köprünün turizmden ulaşıma kadar her şeye büyük faydası var" dedi. İzmir'den Edirne'ye gitmek için köprüden geçen Anıl Özyurt da köprünün çok güzel ve konforlu olduğunu dile getirdi. Özellikle bayram dönemlerinde ve yoğun sezonda vatandaşların bu köprüyü kullanarak diğer yakaya geçmelerinin alternatif olacağını aktaran Özyurt, "Gerçekten bir mühendislik harikası" dedi.

GÜZEL VE KONFORLU

Özlem Temel de eşi Mustafa, oğlu Emre ve 8 aylık bebeği Eymen Efe Temel ile köprüyü görmek için güzergahtan geçiş yaptıklarını ifade ederek, "Trafik yok, beklemek yok. Daha önce gemiyle 40 dakikadan fazla sürüyordu. Artık çok rahat" dedi. Uluslararası bir şirkette şoförlük yapan Sinan Çiftçi de Kapıkule'ye gittiğini belirterek, "Burası İstanbul'daki köprülerden daha güzel olmuş. Yaz aylarında ve tatillerde daha çok sıkıntı oluyordu. Şu anda sıra yok, süre çok kısa" ifadesini kullandı.

'YARINLARA KATKI SUNMAK İÇİN VARIZ'

HASAN Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıldönümü ve 'Çanakkale Şehitlerini Anma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Ruhu" programı katılanları duygulandırdı. Programa Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Türkiye İhracatçılar Meclisi Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de katıldı. Çanakkale zaferinde sergilenen birlik ve beraberlikten bahseden Cemal Kalyoncu, "Millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz ve gücümüzdür. Bu eşsiz topraklar için tüm gücümüzle çalışmak; ilimle, bilimle, eğitimle, üretimle milletimizin müreffeh yarınlarına katkı sunmak için varız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yeşeren bilim, ilim ve irfan zemininde başarılı akademik kadromuzun rehberliğinde, geleceğin Türkiye'sinde nice önemli roller üstlenecek gençler yetiştirmenin mutluluğu içindeyiz" dedi. İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler ise, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin misyonu sadece eğitim-öğretim değil, Asım'ın nesli dediğimiz bir nesli yetiştirmektedir" diye konuştu. Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy şiirlerini güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Cemal Kalyoncu, Muammer Güler ve Mehmet Büyükekşi takdim etti.

DÜNYA BASININDAN ÖVGÜ

1915 Çanakkale Köprüsü dünya genelinde büyük övgüleri de beraberinde getirdi. ABC News'in haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo- Kyum, önemli su yolunun Avrupa ve Asya kıyılarını birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı üzerinde devasa bir asma köprünün açılışını yaptı" ifadelerine yer verildi. CNN Travel'da yer alan haberde ise bir dizi büyük altyapı projesinin sonuncusu olarak Çanakkale Boğazı üzerinde devasa bir asma köprü açıldığı kaydedildi. Ayrıca Türkiye'deki İstanbul Havalimanı, demiryolları, karayolları ve tüneller gibi dev projelerden de bahsedildi. New Civil Engineer ise köprünün dünyanın en uzun asma köprüsü olduğuna dikkat çekti. Çin'de yayın yapan South China Morning Post, Güney Kore'den The Korea Herald ve Asya'daki çok sayıda gazete ve dergi de köprünün açılışına geniş yer ayırdı.

SUAT SALGIN