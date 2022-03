Rus birlikleri yerinde sayıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Antalya'da yapılan zirvede barış umudu doğmuş fakat Ukrayna'da çatışmalar son bulmamıştı. Rusya-Ukrayna savaşında 23 gün geride kaldı. Gelinen süreci Yeni Asır'a değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, önemli açıklamalarda bulundu:

UKRAYNA KAFA TUTUYOR

Her iki taraf da kendi elini kuvvetlendirmek, karşı tarafın moral motivasyonunu bozmak için elinden geleni yapıyor. Rusya lideri Putin'in işgali başlattığı günden itibaren Ukrayna, ABD ve AB'nin askeri, istihbari, ekonomik, diplomatik yardımlarıyla propaganda ve psikolojik üstünlük kurmaya devam ediyor. Ancak iki ülke yetkililerinin kayıp ve imha edilen askeri hedef verileri arasında uçurum var. Dolayısıyla açıklanan son derece kritik gelişmeler dahi sorgulanır durumda.

GENERALLER PUTİN'İ YANILTTI

Mesela, Ukrayna savaşın başladığı günden şu ana dek Rus ordusundan beş generalin öldürüldüğünü duyurdu. Hepsi isimler ve yalanlamadı. Bir orduda generalin etkisiz hale getirilmesi asker içinde her an bozguna sebebiyet verebilir. Bu olay handikaptır. Zaten şu anda geldiğimiz tabloda, Rus ordusu çok ciddi bir fiyasko yaşıyor. İkmalden tutun taktik, tertiplenmeye, harekât planına kadar büyük hatalar var. O nedenle yine teyide muhtaç, Putin tarafından sekiz generalin görevden alındığı, istihbarat başkanının ev hapsinde tutulduğu bilgileri söz konusu. Yani istihbarat anlamında, silahlı kuvvetler anlamında büyük bir handikap var Rusya tarafında. Süreci okuyamadılar, askeri tedbirlerde birtakım hatalar yaptılar. En büyük hataları ise ordunun savaşa hazır olmamasıydı. Kâğıttan kaplanı aslan gibi gösterip Putin'i yanılttılar. Putin şu an o yanılgının bedelini ödüyor.

TÜRK ORDUSU ÖRNEK OLDU

Kiev'e hala girememesi de bunun en güzel örneği. Günlerdir aynı şeyi konuşuyoruz, çünkü santim ilerleme yok. Rus ordusu adeta yerinde sayıyor. Bu savaşta herkes gördü ki, Mehmetçiğimizin eline su dökecek bir ordu dünyada yok. Zaten olamaz da. Türk ordusu hilal taktiği ile Afrin'de nasıl ilerlediğini gösterdi. Hatta sivillere ve kente zarar vermeden ilerleme taktiğini dünyaya gösterdi. Rus ordusu ise hala bataklıktan nasıl çıkarım arayışı içinde. Putin'in fiyakası ve havası iyice bozuldu. Kiev'e girememelerinin altında yatan nedenler ise çok farklı. Kiev merkezine 5-6 tabur Rus ordusu askeri girsin, bakın, 800 kilometre karelik bir alan. Girdiğinizde askerler kaybolur. Ukrayna ordusu ve halkı, Rusları yutar, tek bir askerin parçasını bile bulamazsınız. Şehir savaşları 3 aşamalıdır. Sahada ilerlerken bir düzlemde ilerlersiniz. Şehrin altında metro var. O yüzden Rus ordusu Kiev merkezine girmeye korkuyor.

KADİROV BİLE HESAP SORDU

RUSLAR, Antonov askeri havalimanına hava indirme harekâtı yaptı. Daha sonra da orayı vurdular. Bu hava indirme esnasında en az 10 helikopterlik bir birliğin geldiği ve tamamının imha edildiği söyleniyor. Bu konuda da açıklama yapılmadı, böyle bir tablo var ortada. Rus odusunun kayıplarında Ukrayna gizli servisinin çok katkısı var. Batı'dan ciddi istihbarat desteği gelmeden bu başarı, böyle bir tablo ortaya çıkmaz. İngiltere'nin, ABD'nin hatta İsrail'in perde arkasında yoğun bir istihbarat desteği olduğu ortada. Hatta Çeçen Kadirov'un ilk birliklerinin hepsi imha edildi o hava indirmede. Kadirov da döndü Rusya'ya hesap sordu: 'Bu nokta operasyon nasıl oldu, içeride hain var' diye. Dolayısıyla, generallerin de böyle bir nokta operasyonla etkisiz hale getirilmiş olma ihtimali var.

PUTİN'İN İŞİ ARTIK ÇOK ZOR

ARTIK öyle bir noktaya geldi ki sonuna kadar gitmek zorunda kalan Putin'in işi zor. Geri dönüp havlu atmak Putin için büyük risk. İçeride istikrar ve istikbal kaybı var. O da bunu gördüğü için diyor ki, 'ne olursa olsun hedefe ulaşacağız.' Yani, 'Kayıplar verdik ama Ukrayna'yı da aldık' diyebilmek istiyor. O yüzden ordan çekilmez ve masada olumlu davranmaz. Putin liderliğindeki Rus ordusu, Ukrayna'ya göre çok daha güçlü ve donanımlı. Savaşma azim ve iradelerine bakıldığında ise Ukrayna açık ara önde. Çünkü, onlar vatanını koruyor, diğeri ise işgalci. Yani Putin'in işi kolay değil. Ama eğer masada çözüm olmazsa çok daha kanlı bir sürece girileceği de açık.

FATİH ŞENDİL