Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! İzmir’de son durum nasıl?

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Mart arasındaki haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.

Buna göre her 100 bin kişi içinde İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 kişi koronavirüse yakalandı.

Bakan Koca paylaşımında: "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.



8 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.