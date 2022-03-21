Harkov bombalanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan işgal, 25'inci günü geride bıraktı. Başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

562 RUS ASKER ESİR ALINDI

Rus birliklerinin Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almasının ardından can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kenti de dün akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı. Bölgede 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği ve20'den fazla yaralı olduğu ifade edildi. Öte yandan, Rus ordusu büyük kayıplar vermeyi de sürdürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti. Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.