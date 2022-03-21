‘Putin ile müzakereye hazırım’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD haber kanalı CNN'e konuştu. Rus lider Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyiz. Yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor. Ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir" dedi.



RUSYA'DAN İSTANBUL BOĞAZI'NA MAYIN UYARISI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), kıyı şehri Odessa'nın açıklarına döşenen mayınlar için önemli risk ihtimaline değindi. Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar yaşandığı kaydedilerek, "Ukrayna'nın listelenen liman bölgelerinde güneye doğru yüzey akıntılarının baskın olduğu göz önüne alındığında, mayınların İstanbul Boğazı'na ve Akdeniz havzası sularına sürüklenme ihtimali göz ardı edilmez" ifadelerini kaydetti.