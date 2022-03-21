Şehit ve gazi yakınlarının atamaları törenle yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti devleti, şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakârlığı asla unutmuyor. Hükümet, şehit ve gazi yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü düzenlemeyi hayata geçiriyor. Önceki gün Ankara'da gerçekleştirilen 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreninde, kamuya atanan terör gazisi Ali Sayi ile iki şehit kızının annesi Hülya Kıranşal "Devlet babalığını yaptı" diyerek yetkililere teşekkür etti. Böylece, bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaştı.