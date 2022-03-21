‘Temel konularda anlaşma yakın’

Antalya'da çeşitli etkinliklere katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna'nın ateşkese yönelik bazı somut konular üzerinde görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti. AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak öyle kolay değil. Yine de bir ivme yakalandı" dedi. Müzakerelerin sürdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz dürüst bir arabuluculuk rolü üstlendik. İnsani ateşkes için de çok çalışıyoruz. Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi önemli. Barış ve ateşkes için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çalışıyoruz. Biz bu kutlu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Oyunu da kuruyoruz, oyunları da bozuyoruz. Güçlülük ve kararlılık çok önemli. Yangın söndürülmezse bu herkesi etkiler. Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın" diye konuştu.