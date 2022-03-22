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Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

ağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlıkta şiddet olaylarına ve tartışmalarına dikkat çekerek, "Sağlıkta şiddet olayları da dahil hukuka akseden hiçbir sorunda bir taraf peşinen suçlu, diğer taraf peşinen masum ve mağdur değildir. Teşhis hekimin ise hüküm de hakimindir" dedi. Bakan Koca, 'Adalete güvenin' mesajı verdi.

22.03.2022, 20:02

Bakan Koca’dan ’sağlıkta şiddet’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkta şiddet tartışmaları ile ilgili, "Artan şiddet olaylarından hareketle, bu saygın toplumun tamamını yargılamaya kalkanları baştan uyarmak isterim. Pandeminin inişe geçmesi ile pek-çok ülkede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet rapor edilmektedir." dedi.

"ADALETE GÜVENİN"

Bu devlet bir hukuk devletidir. Sağlıkta şiddet olayları da dahil hukuka akseden hiçbir sorunda bir taraf peşinen suçlu, diğer taraf peşinen masum ve mağdur değildir. Teşhis hekimin ise hüküm de hakimindir. Bu sebeple, bilhassa hekim arkadaşlarımızdan, tüm camiamızdan rica ediyorum. Adalete güvenin.

Hastaneler bu devletin en güzide kurumlarıdır. Kişilerin hataları varsa o hatalarla ne bu kurumları ne de meslek grubunu etiketlemekten kaçınmalıyız.

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