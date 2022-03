Dijital dönem için seferberlik

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "Forum Metaverse" etkinliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Yapılan etkinliğin siyasette bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyük. Dedelerimizin hayat biçimleri hatta 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı. Torunlarımız, konuya hakimiyetlerinin zenginliği ile bizim anlayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyor.

Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacak" dedi. Dünyanın dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme dolu dizgin girdiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Asıl hedefimiz üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır. Böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur" dedi.

'UYDUSUNU YAPAN TÜRKİYE'

Yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağladıklarını dile getiren Erdoğan, "Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var. Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile hazırladığımız eylem planı ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var. Türkiye'nin kendi silikon vadisini oluşturabilecek düzeyde bir vizyonu bulunuyor. Her alan gibi dijital dünyada da kendi alt yapınıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilseniz, yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız, felaketin eşiğindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı yapamıyorsanız her an köle olmayla karşı karşıyasınız" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİ TASARLAYANLAR'

Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı olan bir toplumun akıbetinin hayırlı olmayacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Elinde silahla dolaşan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz. Biz TEKNOFEST gençliği dedik, şimdi ise Metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı 'Gelecek, onu tasarlayana aittir'...bu ifadeyi çok isabetli buluyorum" açıklamasını yaptı.

TOKAT HAVALİMANI CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptıkları için sesinin biraz kısık olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Tokat için de müjde verdi. Tokat Havalimanı'nın açılışını Cuma günü yapacaklarını kaydeden Erdoğan, "Durmak yok yola devam. Bugün metaverse ile sizlerle beraber olduk, bu duygularla Forum Metaverse'nin başarılı geçmesini diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.