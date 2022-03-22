Erdoğan ve Rutte’den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Törende, Türkiye'nin Hollanda Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmesi önemli açıklamalar yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye-AB ilişkileri, küresel konularda fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna-Rusya konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdik.Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum sergiledik. Sağ duyu çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesini istedik. Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum.

Dışişleri Bakanımız Liviv'de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz.

Ticaret hacmimiz yüzde 30 artışla 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aştık. İlk başta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."