“Türkiye’nin açtığı DİPLOMATİK HAT herkese umut oldu”

AK Parti MYK dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna krizinde Türkiye'nin açtığı diplomatik hattın herkese umut olduğunu söyledi. Ukrayna krizinin toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Çelik, "NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları başta olmak üzere diplomasinin sesi pek duyulmuyordu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, taraflarla diyaloğunu yoğun bir şekilde tutması herkese umut oldu. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taç olduğunu dile getiren Çelik, "Milletimizin demokrasimize verdiği büyük destek, bu çerçevede büyük eserlere imza atılmasına izin veriyor. Bunları eleştirenler oluyor. Normal olarak hayatlarında hiçbir şeye imza atmayanların, bu eser siyasetine düşmanlık etmelerini bir kez daha gördük. Hukuktan bahsedip arkasına hukuksuz eylemler arka arkaya sergilemek siyaseten sorunludur"ifadelerini kullandı.

Adana'daki Furkan Vakfı'nın izinsiz gösterisinde meydana gelen orantısız güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, asgari ücret artışı ile ilgili olarak da "Uygun koşullar oluştuğu zaman ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır" dedi.