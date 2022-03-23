Dünya rolümüzü anladı

AK Parti MYK, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan toplantının başında Ukrayna krizi nedeniyle yürüttükleri diplomasi trafiği hakkında bilgi verdi. İki ülke arasında uzlaşı sağlanması için nasıl bir çaba harcadıklarını anlattı. Erdoğan, Türkiye'nin izlediği politikanın tüm dünyada görünür hale geldiğinin altını çizdi ve "İki ülke arasında barış için çok uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Türkiye, sorunun çözümünde önemli bir rol üstlendi. Bütün dünya bizim ne kadar önemli bir rol üstlendiğimizi anladı. Türkiye'nin önemini ve gücünü gördü. Çabalarımızı sürdüreceğiz" mesajı verdi.

ERDOĞAN RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı. Rutte'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

MARŞLAR ÇALINDI

Başkan Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Rutte'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Hollanda Milli Marşı çalındı. Rutte, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Rutte, merdivenlerde Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

RUTTE'DEN ANITKABİR ZİYARETİ

HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmeden önce beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını onurlandırmak için yeni bir fırsatla Anıtkabir'e geri geldiğim için ayrıcalıklı hissediyorum. Hollanda, yüzyıllardır milletlerimizi birleştiren tarihi bağlara büyük değer veriyor ve halklarımız arasındaki dostluğu sürdürmeye kararlı."