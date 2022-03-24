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Milli Savunma Bakanlığı 3 ilde deniz sularının kirliliğini ölçtü

Milli Savunma Bakanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince Balıkesir, İzmir ve Muğla'da "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri" yapıldığına ilişkin paylaşım yaptı.

24.03.2022, 08:21

Milli Savunma Bakanlığı 3 ilde deniz sularının kirliliğini ölçtü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir, İzmir ve Muğla'da, "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri"ni Twitter hesabından paylaştı.

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince yürütülen çalışmaların fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çevre denizlerimizde kirlilik ölçümü ve izleme çalışmaları yapılması maksadıyla 2005 yılından itibaren üniversiteler ile iş birliği protokolleri yapılarak Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından veriler toplanıyor. Bu kapsamda, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli tarafından Erdek, Aliağa, Foça ve Aksaz'da Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri icra edildi."

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