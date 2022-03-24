Başkan Erdoğan’dan kritik NATO zirvesinde diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO toplantısına katılmak üzere dün gece Brüksel'e hareket etmişti. NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde katılacak olan Başkan Erdoğan Brüksel'de dünya liderleri ile görüşmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan toplantılara katılmak üzere NATO karargahına geldi.

Belçika'ya giden Başkan Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD Belçika Başkanı Enis Çimen ile AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve diğer yetkililer karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği NATO Zirvesi'nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

BIDEN İLE İKİLİ GÖRÜŞME OLACAK

Başkan Erdoğan, Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile de ikili görüşme yapacağını açıkladı.





MACRON İLE BİRARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.