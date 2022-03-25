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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

25.03.2022, 20:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022, 20:25

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

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