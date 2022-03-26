Bombaların gölgesinde 65 gün

Ukrayna'da görev yapan A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu, 65 gündür diğer meslektaşlarına göre savaş cephesinde daha fazla görev yaparak önemli bir başarıya imza attı. Ukrayna'da ve İrpin'de kameraman arkadaşı Niyazi Kurt ile bombardıman altında kaldı. Mauripol'da da aynı şekilde ancak üç kez ölümden dönen ve top atışlarının altında savaşı en ince noktasına kadar hisseden Emine Kavasoğlu Yeni Asır okurları için günlerce habercilik örneği gösterdi.



'ÇIĞLIKLARI UNUTAMAM'

BUGÜN İstanbul'a dönecek olan ve dönüş yolunda Yeni Asır için açıklama yapan Kavasoğlu, savaşta en çok unutamadığı anın ne olduğu sorusu üzerine, "Her an aklımda, spesifik bir anım yok. Ancak tabii ki sığınaklarda o çocukların korku dolu bakışları, sivillerin tahliyesi sırasında başlayan bombardıman ve çocukların çığlıkları kulaklarımdan gitmiyor" diye konuştu. Cephede görev yapan gazeteciler için kadın-erkek ayrımı olmadığını da sözlerine ekleyen Kavasoğlu, "Zor da olsa bu benim işim ve ben de işimi severek yaptım" dedi.



ALMANYA'DA EKMEK 10 EUROYA ÇIKABİLİR

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar Avrupa genelinde gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Avrupa'nın Ukrayna'dan ithal edemediği ürünler nedeniyle raflar da boş kaldı. Schleswig Holstein Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus-Peter Lucht, Almanya'da 3-4 euroya satılan bir ekmeğin fiyatının yakında 10 euroya çıkabileceğini söyledi. Ekmek ve gıda fiyatlarının Almanya'da aşırı derecede yükselmesine, buğday fiyatlarının önceki seneye nazaran iki katına çıkmış olmasının sebep olduğu belirtiliyor



FATİH ŞENDİL