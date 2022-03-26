Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Rusya olacakları bilseydi buraya gelmekten korkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki gün gerçekleşen ve kendisinin de video konferans yoluyla katıldığı NATO, G7 ve AB zirvelerinden sonra video yayınlayarak açıklama yaptı. Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşında bir ay dolduğunu belirterek, "Rusya bununla karşı karşıya kalacağını bilseydi, eminim buraya gelmekten kesinlikle korkarlardı. Bu ay boyunca, ana yönlerden gelen tüm Rus saldırılarına karşı koyduk. Dünya yıkıcı yaptırımlar uyguladı ve yenileri üzerinde anlaşmaya varmaktayız" dedi. Zelenskiy konuşmasını, silahlı kuvvetlerden ulusal muhafızlara, sınır muhafızlarından doktorlara mücadele içinde geçen bir ay boyunca katkı sağlayan herkese minnettar olduğunu söyleyerek sonlandırdı.



RUS BİLGİSAYAR KORSANI İÇİN 10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

RUS bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh'in başına ödül koyuldu. Gladkikh hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödeme yapılacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor" denildi.