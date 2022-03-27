Almanlar’dan Başkan Erdoğan’ın tarafsızlık stratejisine övgü

KONRAD Adenauaer Vakfı'nın Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubuna gönderdiği "Türkiye'nin Rusya'ya karşı tutumu" başlıklı analizinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Kiev ile Moskova arasında olabildiğince tarafsız bir rol oynamaya çalıştığı kaydedilirken, Almanya ile Türkiye için de yeni bir yakınlaşma fırsatının ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

ALMAN vakfın analizinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye-İsrail enerji iş birliğinin giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle, Türkiye'nin kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabileceğini" değerlendirdi. Analizde, Türkiye'nin bölgesindeki savaşta tarafsız bir rol almaya çalıştığı ve enerji bağımlılığından kurtulma çabasına vurgu yapıldı. Ukrayna politikasında ise Erdoğan'ın sadece Türkiye içinde değil, dışarıda da başarılı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin NATO'daki stratejik rolünün bu savaşla bir kez daha netlik kazandığını belirtti.