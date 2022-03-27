MHP lideri Bahçeli’den muhalefete sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair demeçler verdi. HDP için CHP'nin paslı anahtarı oldu diyen Bahçeli, Terörist Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

"CHP'NİN UYKULARI KAÇIYOR"

KILIÇDAROĞLU'NUN MHP'yi kastederek yaptığı baraj açıklamalarına da cevap veren Bahçeli, "Bize küstahça baraj hatırlatması yapıyor. Çünkü canı öyle istiyor, çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı uykularını kaçırıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bizi bırak da, maşeri vicdanın barajını nasıl geçeceksin, milli ahlakın barajını nasıl geçeceksin, milli onurun barajını nasıl geçeceksin, milli ve manevi emanetlerin barajını nasıl geçeceksin? Sen onu söyle, ona cevap ver. Madem yüzme biliyorsun, haydi git Boğaz'dan haç çıkarmayı dene" dedi.

"BARAJ SORUNUMUZ YOK"

"MHP'NİN baraj diye bir sorunu olmadığını, senin de efendilerinin de hatta bölücü ortakların da açıkça biliyor" demecini veren Bahçeli, "HDP'nin bir eş başkanı grup toplantısında, 'İktidarın küçük ortağı eriyor' diye konuşmuş. Ağız aynı, üslup aynı, usul aynı, siyaset aynı. CHP ile HDP arasında herhangi bir fark kalmadı. Alın birini vurun ötekine. Tencere yuvarlana yuvarlana kapağını sonunda buldu" dedi.

MHP olarak, Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir" diye konuştu.

YENİ ANAYASA VURGUSU

KONUŞMASINDA partisinin terörle mücadelede her fedakârlığı seve seve yapacağını dile getiren Bahçeli, "Bilahare milli ve yerli bir ekonominin tesisi için üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin icra edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlu, en geniş demokratik katılımın sağlandığı, toplumun her kesiminin önerilerinin dikkate alındığı, Başkanlık Sistemi'ni kurumsallaştıran yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda çalışacak" dedi.

'ADETA ZİLLETE DÜŞTÜLER'

BU uğurda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştıracalarını belirten Bahçeli, "CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde yoğun çalışma yaptık. CHP'nin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlattık, milletimizi aydınlattık. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, böylelikle Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Bugünkü CHP'nin, 1920'li yıllardaki Cumhuriyet Halk Partisi'yle uzaktan yakından alakası kesinlikli kalmamıştır. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi altındaki CHP tanınmaz haldedir. CHP, Türk milletinin hassasiyetleriyle alenen oynamaktadır" ifadelerini kullandı