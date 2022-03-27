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Haberler Gündem Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu Türkiye’de

Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu Türkiye’de

Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze olarak Türkiye’de yapılacağı duyuruldu.

27.03.2022, 19:03 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022, 19:03

Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu Türkiye’de

Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşecek. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusuna değinerek, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık tutmaya devam ediyor. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var." dedi.

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