AB’nin Stratejik Pusulası bozuk

Avrupalı liderlerin son haftalarda Ankara'ya artan ilgisi dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece son 10 günde, Avrupalı dört ülkenin liderlerini ağırladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan sonra Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. AB liderlerinin arka arkaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmak için Türkiye'ye yoğunlaşan ilgisinin gerisinde neler olduğu merak konusu. Avrupalı liderler Erdoğan'a hangi mesajları iletiyor? Avrupa başkentlerini endişelendiren, önlenmek istenen ne? Yakınlaşma çabaları ne anlama geliyor? AB liderleri birbiri ardına Türkiye'ye gelirken, AB'nin yayınladığı STRATEJİK PUSULA çok rahatsız edici içeriğe sahip. Stratejik Pusula belgesinde, Türkiye bir AB adayı ülke olarak değil, iş birliği yapılması gereken üçüncü ülkelerden biri olarak tarif ediliyor. Bu ne demek?





AB'NİN STRATEJİK KÖRLÜK BELGESİ

Avrupa Birliği (AB) 21 MART 2022 günü "Güvenlik ve Savunma için Stratejik Pusula" metnini yayınladı. AB'nin gelecek 10 yıla ilişkin ortak vizyonunu temsil etmesi hedeflenen belge ne yazık ki STRATEJİK KÖRLÜK belgesi özelliğinde. AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizlik söz konusu.

AB'nin gelecek 10 yıldaki (AVRUPA- 2030) politikalarına yön verecek Stratejik Pusula belgesinde, Türkiye'yi provokasyonlara girişmekle, uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlaması, güvenlik açısından tehdit ve risk oluşturan ülkelerle birlikte anmasına Türkiye sert tepki gösterdi.

AB'nin Stratejik Pusulası'nda neler var, Türkiye neden tepki gösterdi? Metinde AB'ye aday ülke olarak bahsedilmeyen Türkiye, sadece ortaklar kısmında yer alıyor.



DOĞU AKDENİZ BÖLÜMÜ

"Ortak tehditler ve sınamalara karşı ortaklarımızla işbirliğimizi güçlendirmeliyiz" vurgusunun yapıldığı metnin giriş bölümünde "ABD, Norveç, Kanada, Birleşik Krallık ve Japonya gibi aynı değerlerin ve çıkarların paylaşıldığı ortaklarla işbirliğinin artırılması" hedefi kaydediliyor.

Böylece Türkiye AB tarafından, kendisi gibi NATO üyesi olup da AB'de yer almayan Avrupalı ülkeler Norveç ve İngiltere'den dışlanıp ayrı bir kategoriye konuluyor. "Stratejik Çevremiz" başlıklı bölümün Doğu Akdeniz ile ilgili kısmında, Doğu Akdeniz'de yaşanan deniz yetkilendirme alanlarına ilişkin gerilimin olduğu gibi kaldığını, bunun da AB üye ülkelerin egemenlik haklarına dönük provokatif ve tek taraflı eylemlerden kaynaklandığını belirten Stratejik Pusula, Türkiye'yi düzensiz göçü bir araç olarak kullanmakla da suçluyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı açıklaması aracılığıyla gösterdiği SERT tepkinin ana kaynağı da bu ifadeler. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak 'pusula' olmaktan çıkan belgeyi 'stratejik' olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır" değerlendirmesi de yapıldı.



NATO ORTAKLIĞIMIZ VURGULANMIYOR

Ankara'nın tepki gösterdiği bir başka unsur ise Türkiye'ye ve temsil ettiği bölgesel ve kurumsal kimliğe yeterince vurgu yapılmaması. Bu durum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya, "Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir" ifadeleriyle yansıyor.



SONUÇ

TÜRKİYE ile AB ilişkileri stratejik bir kavşakta. Bu stratejik kavşakta AB liderleri çok iyi düşünmeli; Türkiye'ye partner mi, rakip mi? Ortak mı, hasım mı? Bu sorulara tutarlı cevaplar verdikten sonra Türkiye'den destek talebinde bulunmalarını tavsiye ederiz. Birincisi AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği, Batı ile Doğu arasında yeni duvarların örüldüğü jeopolitik haritaların değiştiği süreçte, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin Türkiyesiz ne yapacağını iyice tartışmalıdır. İkincisi RUSYA'nın doğalgaz akışını kesme olasılığı karşısında Avrupa'nın titreyişlerini Türkiye'nin durdurması noktasında akıllı olmalarında yarar var. Bir gerçek güneş gibi parlıyor. Türkiye olmadan Avrupa küresel güç olamaz. Bu nedenle, AB liderlerinin, AB'nin STRATEJİK PUSULASI'nı gözden geçirmesinde, revize etmelerinde, Türkiye'ye şaşı bakmaktan uzaklaşmalarında büyük fayda bulunuyor.