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AK Partili Sürekli’den Büyükşehir’e: İzmir’i zarara uğratmayın dedik ama dinlemediler

28.3.2022

AK Partili Sürekli’den Büyükşehir’e: İzmir’i zarara uğratmayın dedik ama dinlemediler

AK Parti İzmir'de, Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantıları mesaisi sürüyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilk olarak katıldığı Bayındır ve Bornova danışma toplantılarından önemli mesajlar verdi. Büyük coşku içinde gerçekleştirilen toplantılarda teşkilata seslenen Sürekli, Buca Metrosu ihalesinin iptal kararı için "Engelleniyoruz" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "O metro için imzayı atan Cumhurbaşkanımız. İhaleyi 529 milyon fazla veren firmaya teslim eden kendileri. 'Bu iş direkten döner' dedik, 'Yanlış yapıyorsunuz, İzmir'i zarara uğratmayın' dedik; uyardık. Dinlemediler. Kendi düşen ağlamaz. Engeldir, cezadır derken savunma mekanizmaları çöktü" diye konuştu.

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