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Haberler Gündem Askeri jetin enkazı Boko Haram kampında çıktı

Askeri jetin enkazı Boko Haram kampında çıktı

28.3.2022

Askeri jetin enkazı Boko Haram kampında çıktı

Nijerya'da, geçen yıl radardan kaybolan askeri jetin enkazının terör örgütü Boko Haram'ın kampında bulunduğu bildirildi. Nijerya Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Örgüt kampına yapılan operasyonda 2021'de kaybolan askeri jetin enkazının bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı. Borno eyaletinde 31 Mart 2021'de askeri jet Boko Haram'a yönelik operasyon sırasında radardan kaybolmuştu.

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