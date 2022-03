Bakan Akar, Katar’da görevli Mehmetçik’le bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin aldığı brifingin ardından Mehmetçiğe hitap eden Bakan Akar, dünyada ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu korumak için gereken ne varsa yaptığını, yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

'EN YOĞUN GÜNLERİMİZ'

Yalnızca Türkiye'nin değil, dost ve kardeş ülkelerin de haklı mücadelesini desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini,

göstermeyi sürdürdüklerini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Gerek hudutlarımızda gerek yurt içinde gerek yurt dışında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda karada, denizde, havada mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor" diye konuştu.

'ÇÖKÜŞÜ GÖRÜYORLAR'

Terörle mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Mehmetçik, gece gündüz demeden teröristlerin tespit edilen ne kadar mağaraları, sığınakları, barınakları, inleri varsa bunların hepsine girdi, bunları teröristlerin başına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler şu anda Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar, hiçbir şekilde rahat değiller. Çöküşü kendileri de görüyorlar. İnşallah bu mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek ve milletimiz bu beladan kurtulacak. Biz bunları yaparken en önemli konulardan biri de biz tüm komşularımızın sınırlarına, hukukuna, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey terörle mücadele" dedi.

'UKRAYNA İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

BAKAN Akar, Ukrayna bağlamındaki gelişmelere de değinerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" diye konuştu.