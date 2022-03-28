’HPD’nin sac ayağını ifşa etmeye kararlıyız’

MHP'NİN "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları" İzmir'de devam etti. Toplantıların Çeşme bölümüne MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu başkanlık ederken, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaş Çolak ise konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıya MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk ve çok sayıda partili katıldı. İlk günkü aşkla bağlı oldukları millete azimle hizmet etmeye kararlı olduklarını ifade eden Osmanağaoğlu, "Yuvarlak masa etrafında birleşip HDP'nin sac ayağında buluşan, küresel baronların bünyesinde hedef birliği yapan zillet ittifakının gerçek yüzlerini ifşa etmekte de kararlıyız" dedi.