Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de Külliye'de toplanacak.

Rusya Ukrayna savaşının ve ekonomide atılacak adımların öncelikli olduğu Kabine gündeminde terörle mücadele ve dış politika kapsamında da birçok başlık masada olacak.

Toplantıda bir sonraki müzakerelerin Türkiye'de yapılması kararı alınan Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da değerlendirilecek ve müzakereleri Türkiye'ye getiren diplomasi hamlelerinin bundan sonraki yol haritası da belirlenecek.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN; KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Edinilen son dakika bilgisine göre ekonomide fahiş fiyat artışları, stokçularla mücadele gibi başlıklar yer alacak. Beştepe'deki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

İşte kabine toplantısı gündemine ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bakanların gündeminde birçok önemli konu yer alıyor.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLERLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeleri Kabine'nin görüşeceği başlıklar arasında.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE

Dün Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kalınan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin de kabine değerlendirmeler yapacak. Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak.

EN ÖNEMLİ BAŞLIK: EKONOMİ

Ekonomide atılacak adımlar; Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında. Enflasyonla mücadele Erdoğan ve bakanların ele alacağı mesele olacak.

Bunun yanı sıra temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de Kabine'de görüş alış verişinde bulunulacak. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE KABİNEDE MASADA

Terörle mücadele de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD/YPG terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadele adımları ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler bu kapsamda ayrıntılı ele alınacak. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.