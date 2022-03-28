Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak

KABİNE, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek toplantının ana gündemi, Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeleri olacak. Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak. Kabine'de ekonomi de masaya yatırılacak. Temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de Kabine'de görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek. Terörle mücadelede gelinen son nokta da kabin toplantısında ele alınacak konular arasında bulunuyor.