Komandolar zorlu kış şartlarına daima hazır

ISPARTA Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimler ile terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, 4 hafta süren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" eğitimiyle zorlu hava ve arazi koşullarındaki görevlere hazırlanıyor. Eğitimlerde ustalıkla hareket eden, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seren komandolar, harekatı Torosların zirvesinde komando andı okuyarak tamamladı.