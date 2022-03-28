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Haberler Gündem Lisede Türkleri rencide eden ödev tepki çekti

Lisede Türkleri rencide eden ödev tepki çekti

28.3.2022

Lisede Türkleri rencide eden ödev tepki çekti

Almanya'nın Duisburg kentindeki Krupp lisesinde "Hansel ve Gretel" masalından esinlenerek oluşturulan ve Türkleri rencide eden ifadelerin yer aldığı "Murat ve Ayşe" ödevi tepki çekti. Söz konusu ödevde, Murat ve Ayşe'nin ormanda geçen hikayesinde, ormanda döner kebap aramasını konu eden bir metin yer alıyor. Metnin sonunda öğrencilerden 4 soruya yanıt vermeleri isteniyor. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada da söz konusu olayın Eğitim Ataşeliği tarafından incelendiği ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

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