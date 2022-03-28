“PKK’nın arkasında kim varsa defterini düzeceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen Hamsi ve Horon Festivali'ne katıldı. Konuşmasında Esenyurt'ta özellikle uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacaklarını ifade eden Soylu, "Uyuşturucuyla mücadele ve o adamların ayaklarını kırmak bizim boynumuzun borcu. Allah'a yeminim olsun milletin huzurunu bozacak bir tek kişi bile olursa ona hayatı dar ederim" dedi. Önceki gün de Van'da aynı cümleleri kurduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "PKK'yı bitirdik, onun arkasındakilerin de defterini düreceğiz. Bu coğrafyaya huzur vereceğiz" diye konuştu.