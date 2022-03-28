Serseri mayınlar için tüm tedbirler alındı

UKRAYNA'NIN Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup Türk sularına sürüklenen mayınlar nedeniyle Türkiye teyakkuzda. Uzmanlar, mayınların 1940'lı yıllarda üretildiğini ve YM ve YRM tipi olduklarını, esas tehdidin demirli mayın olarak bilinen ve 20 kilo patlayıcı taşıyan YM tipi mayınlar olduğunu kaydediyor. Ankara ise her duruma karşı önlemlerini alıyor. Gerekli koordinasyon yapılırken Milli Savunma Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlardan bilgilendirme ve uyarılar yapılıyor. Balıkçılar ise mayınların, avlanma alanlarına yayılmasından endişelerini dile getiriyor.