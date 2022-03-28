Ukrayna’nın yetim çocukları Türkiye’de

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi. Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı. Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya önceki akşam gelmesi beklenen uçak, dün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da otelde kalacakları öğrenildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek" dedi.

YARDIM TALEP ETMİŞTİ

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Ukrayna'nın yetimhanelerindeki çocukların durumundan bahsederek Türkiye'nin yardımcı olmasını talep etmişti. Görüşmenin ardından Emine Erdoğan'ın girişimiyle Ukrayna'daki yetim çocukların savaştan zarar görmemesi için çalışma başlatılmıştı.



YAKIT DEPOSU ALEV ALEV

RUSYA Ukrayna'nın kritik noktalarını vurmaya devam ediyor. Rus ordusu önceki akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lviv kentini 4 roketle vurdu. Bir askeri fabrikanın ve yakıt deposunun vurulduğu kentte büyük panik yaşandı. Yakıt deposunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken yetkililer, sabaha kadar süren yangının yerel saatle 06.49 itibariyle söndürüldüğünü açıkladı. Yangında 5 kişi yaralandı.