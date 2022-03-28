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Haberler Gündem Yunanlıların geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı

Yunanlıların geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı

28.3.2022

Yunanlıların geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı

SAHİL Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında bir botun hareketsiz durduğunu tespit etti. Olay yerine giden ekipler, bot içerisinde bulunan 8 kişiyi Dipburnu Karakolu'na getirdi. Yapılan kimlik kontrolünde 5'i sstsubay 2'si subay olmak üzere toplam 7 asker ve 1 öğretmenin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu ve Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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