Yunanlıların geri ittiği kişiler FETÖ üyesi çıktı

SAHİL Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında bir botun hareketsiz durduğunu tespit etti. Olay yerine giden ekipler, bot içerisinde bulunan 8 kişiyi Dipburnu Karakolu'na getirdi. Yapılan kimlik kontrolünde 5'i sstsubay 2'si subay olmak üzere toplam 7 asker ve 1 öğretmenin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu ve Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.