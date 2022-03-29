Başkan Erdoğan’dan KDV indirimi müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bugün İstanbul'da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Krizin anlaşma yoluyla devam etmesi için çaba gösteren tek ülkeyiz. Bugün de her iki tarafın samimiyetine, hakkaniyetine güvendiği ülke durumundayız. Zelenski ve Putin ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebilirim" dedi.

KONUT PİYASASINA DESTEK

Daha önce temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin temizlik ürünleri, bebek bezleri ve yeme içme hizmetlerinde de uygulanacağını duyuran Başkan Erdoğan, KDV indirimi yapılan sektörleri sıralarken, şunları söyledi: ■ Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. ■ Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV yüzde 8 olarak belirliyoruz. Halen 1. sınıf işletme 3 yıldız ve üzeri gibi otellerde yapılmakta olan yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz. ■ Satın alınan konut, nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır.

ARSADA YENİ ORAN YÜZDE 8

■ Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metre kareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. ■ Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. ■ Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alan ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır. ■ Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar, yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemlerini yapabilecekler. ■ Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. ■ Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi yüzde 1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz. ■ Gönüllülük esasına dayalı, tam tevkifat uygulamasıyla bu konuda sorumluluk endişesi yaşayan mükelleflerin sorunlarını kökten çözüyoruz, ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara kazandırılan konut, işyerlerindeki istisna süresini 1 yıldan 3 yıla çıkartıyoruz.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN GÖLGESİNDE EZİLDİLER"

KONUŞMASINDA muhalefete de seslenen Başkan Erdoğan, "Salgında gelişmiş ülkeler çaresizce sağa sola savrulurken, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini ayakta tutması birilerinin midelerine kramplar giriyordu. Aynı çevrelerin ülkemizin son 20 yılda ortaya koyduğu kalkınma hamlesinin son temsilcilerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görkemli gölgesinin altında ezildiğinin farkındayız. Orta açıklıkta, daha önce Japonya 1 numarayken şu anda bu köprümüz dünyada 1 numara olmuştur. Takdir etmeniz sizi küçültmez, aksine büyültür. Büyük ve güçlü Türkiye'yi engellemeyi başaramayacaksınız. Ülkemizin en büyük 10 ekonomi arasına girerek kendisi ve dostları için yeni dünya inşası gayretlerini baltalayamayacaksınız" dedi.

LÜKSTE KDV YÜKSELİYOR

EKONOMİDE halkın alım gücünü yükseltmeye yönelik tedbirlerin yanı sıra, lüks tüketimde de KDV oranları artırıldı. Buna göre oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi.

"SIKINTILARIMIZ GEÇİCİ GELECEĞİMİZ AYDINLIK"

BAŞKAN Erdoğan, ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız baki, geleceğimiz aydınlık. Sıkıntılarımız yok mu, önümüze döşenen mayınlar, işimizi zorlaştıran tuzaklar yok mu? Hepsi de var. Bunların tamamının ötesinde milletimizi güçlü kılacak irademiz, imkânımız, birikimimiz kararlılığımız var. Herkesin bir planı olabilir fakat en büyük hesap ve plan sahibi Allah'tır. 2023'e kadar çalışarak, milletimizle aramızdaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağız."

"BARIŞ İÇİN ÇABA GÖSTEREN TEK ÜLKEYİZ"

UKRAYNA-RUSYA savaşında 2014'ten beri devam eden krizin çözülmesi için çaba gösteren tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Erdoğan. "Bugün de her iki tarafın samimiyetine, hakkaniyetine güvendiği ülke durumundayız. Bugünkü müzakereler öncesinde bizler de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek BMGK nezdinde küresel yönetim ve adalet sistemine olan itirazlarımızı dile getirirken de aynı hissiyata sahiptik" ifadelerini kullandı.