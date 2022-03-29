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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı.

29.03.2022, 17:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da

Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Taşkent'e geldi.

Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.

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