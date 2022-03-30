‘Her zaman adil bir yaklaşım sergiledik’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na katıldı. Kısa bir konuşma yaparak heyetlere hitap eden Erdoğan, "Çatışmalar bizleri derinden üzüyor. Barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik" dedi.

'SORUMLULUKTAN KAÇMADIK'

TÜRKİYE'NİN bölgesinde pek çok acıya şahitlik ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablo olmaması için çabaladık. Barış ve istikrar için sorumluluktan kaçınmadık. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışa zemin hazırlıyorsunuz. Görüşmelerden sonuç alınması gereken bir dönemdeyiz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından iki heyet tarafından ayakta alkışlandı.

DÜNYADAN ALKIŞLAR

ALMAN GAZETECİ WEİMER BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜ

ALMAN gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da "Haftanın Şahsiyeti" köşesinde Başkan Erdoğan'a yer verdi. "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlığıyla makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Emmanuel Macron, Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya BM'nin değil, Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyledi. Weimer, "Erdoğan bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesi. Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor" ifadelerini kullandı.

'MİÇOTAKİS YAPAMADI AMA TÜRKLER BUNU BAŞARDI'

İSTANBUL'DAKİ kritik müzakere, Yunan basınında da geniş yer buldu. Türkiye'nin izlediği politika ile Yunan hükümetinin yaklaşımı kıyaslanırken, Miçotakis hükümetinin Ukrayna savaşında izlediği dış politika sert sözlerle eleştirildi. Ülkenin önde gelen televizyon kanallarından SKAI'nin sunucusu, "Türkler şunu başardı. Ciddi bir rol oynadılar" dedi. Hellas Journal gazetesi "Yunanistan kendini tuzağa mı düşürdü?" sözleriyle Miçotakis'i eleştirirken, Newsbreak haber sitesi de "Türkiye garantör güç oldu Atina ise Üsküp ile Tiran'ın hizmetkarı" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'IN BU ÇABALARI BAŞARIYA ULAŞACAKTIR"

ESKİ Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin oynadığı rolün önemine dikkat çekti. "AB için hangi ülkenin önemi büyük desek, bunun cevabı Türkiye olacaktır" diyen Schröder, "Türkiye, politik, tarihi, kültürel ve ekonomik bakımdan önemli ve güçlü ülke. Güvenilir bir NATO ittifakı. Türkiye kendi bölgesinde çatışmaların üstesinden gelebilecek, istikrarsızlığın önünü kesebilecek güce sahip. Avrupa'da bunun değeri yeteri kadar bilinmiyor. Türkiye ve Erdoğan'ın bu çabaları başarıya ulaşacaktır" dedi.