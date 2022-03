İstanbul’da barış umudu güçlendi

UKRAYNA'DA devam eden savaşın sona ermesi için iki tarafın heyetleri ilk kez Türkiye'de bir araya geldi. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından kaydedilen ilerlemeyle ilgili iki taraftan da ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.

GARANTÖR ÜLKE TALEBİ

UKRAYNA heyetinden yapılan açıklamada, "Garantör olarak İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Türkiye, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail'i görmek istiyoruz" denildi. Güvenlik garantileri konusunda da anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi. Heyet adına konuşan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, Kırım ve benzer durumdaki bölgelerin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Arakhamia ayrıca, anlaşma için Rus askerlerinin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini vurguladı. Ukraynalı müzakereci Podolyak ise, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" dedi.

OPERASYONLAR AZALACAK

RUS heyet ise, bazı maddelerde uzlaşı sağlandığını, Dışişleri Bakanlarının bu maddeler üzerinde daha detaylı çalışacağını açıkladı. İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ABRAMOVİÇ DE KATILDI

Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelere, zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramoviç de katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramoviç'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü. Abramoviç'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti. Rus milyarder ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve el ile yüzde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.

'EN ANLAMLI İLERLEME'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklama yaptı. Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını memnuniyetle gördüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu kaydedildi. Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin dışişleri bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir" dedi. Bakan Çavuşoğlu, kaydedilen ilerlemenin, tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi olduğunu da ifade etti.

'TARİHİN AKIŞINA YÖN VEREN ŞEHİR'

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, 3. dünya savaşının konuşulduğu bu günlerde Türkiye'nin tarihin akışına yön veren bir ülke olduğunu belirtti. "Bu işin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Başbuğ, "Erdoğan'ın 'Süreç barışa dair ümitleri yeşertmiştir' ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, krizin başladığı ilk günden itibaren gerginliğin tırmanmasının önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf etmiştir. 3. dünya savaşının konuşulduğu şu günlerde İstanbul zirvesi dolasıyla Türkiye dünyayı ipten almıştır. Çünkü dünyayı ipten alacak adımlar İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda atılıyor. Dünyanın gözü kulağı İstanbul ve Türkiye'de. Gelecekte anlaşmalara ismi verilen şehirlerden biri olarak İstanbul tarihe geçen bir kent oldu. İstanbul, Ukrayna- Rusya zirvesi ile tarihin akışına yön veren bir şehir oldu. Başkan Erdoğan ve Türkiye tüm dünya ülkelerinin alkışını almıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BİR KEZ DAHA DAMGA VURDU'

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, Türkiye'nin denge politikasının önemine değindi. Tüm uluslararası platformlarda her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten, adil bir yaklaşım sergileyen tek ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Çalışkan, "Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için Türkiye Cumhuriyeti devleti Recep Tayip Erdoğan önderliğinde çalıştı. Başkan Erdoğan sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadı. İstanbul zirvesinde Türkiye ve İstanbul tarihe geçen bir konumda. Savaşın uzaması hiç bir ülkenin yararına değildir. Bu nedenle bir an önce ateşkesin sağlanması için barışın temelleri İstanbul'da atıldı" dedi. Türkiye'nin her türlü fedakarlığı yaptığını aktaran Çalışkan, Avrupa ve ABD'nin sözde çaba harcadığını, barışın mimarının Türkiye olduğunu da sözlerine ekledi.

