İki Hristiyan ülkeye Müslüman arabulucu

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için tüm dünya İstanbul'daki görüşmelere kilitlenirken, önceki gün başlayan müzakereler öncesinde konuşma yapan Başkan Erdoğan'ın iki ülke heyetleri tarafından ayakta alkışlanması dünya gündemine oturdu. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, önemli detaylara değindi.

'DÜNYAYI İPTEN ALDI'

Müzakerelerin İstanbul'a taşınmasını ve ardından atılan somut adımları Yeni Asır'a yorumlayan Coşkun Başbuğ, "Bu işin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önce bu rolü çalmak isteyen çok lider ve ülke oldu. Türkiye dünyayı ipten almıştır. Çünkübu önemli adımlar İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda atıldı. Başta Fransa, Almanya ve İsrail bu rolü kapmak istedi.

Ukrayna ve Rusya bugüne kadar ortak mutabakat aracı olarak anlaştıkları tek büyük ortak nokta arabulucu Türkiye'yi kabul etmeleri. her iki ülke lideri Türkiye'nin güvenliği çatısı altında masaya oturmayı kabul etti. Türkiye'nin yapmak istediğini Fransa, Almanya ve diğer Avrupa liderleri defalarca denedi, ancak başaramadı. Bu işin sonunda tek kahraman çıkacak o da sadece Türkiye ve Başkan Erdoğan. İki Hristiyan, iki Ortodoks, iki Slav, iki tarihi mazisi olan Ukrayna ve Rusya, Müslüman bir ülke Türkiye'yi seçmesi dünya tarihine önemli bir detay olarak tarihe geçti. Türkiye'nin istikrarlı yapıcı duruşu dünyayı 3. dünya savaşının eşiğinden almıştır" diye konuştu.

AMERİKALI GAZETECİNİN S-400 SORUSUNA KALIN'DAN İMALI YANIT

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda Becky Anderson'ın sunduğu "Connect the World" programında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Röportaja Kalın'ın S-400'leri Ukrayna'ya verme ile ilgili soruya verdiği yanıt damga vurdu. Anderson, "Zelenskiy'nin gözlerine bakarak S-400'leri size göndermiyoruz demek ne kadar zor?" diye sordu. Kalın ise bunun üzerine, "Aynı soruyu bizden çok daha fazla askeri teçhizata sahip ve S-400'lerden bile çok daha gelişmiş savunma sistemlerine sahip olan diğer NATO müttefiklerine sorabilirsiniz. Bunlar neden Ukrayna'ya gönderilmiyor?" yanıtını verdi.

FATİH ŞENDİL