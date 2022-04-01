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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi sona erdi. Görüşmede, İstanbul'daki toplantının barış ümitlerini yeşerttiği vurgulandı. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizinde atılacak adımlar ve İstanbul'da gerçekleştirilen mutabakatın etkileri ele alındı.

01.04.2022, 13:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022, 17:34

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan: Liderler zirvesini İstanbul'da gerçekleştirebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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