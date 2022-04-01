Başkan Erdoğan: Liderler zirvesini İstanbul’da gerçekleştirebiliriz

Son dakika... Başkan Erdoğan Cuma namazını İstanbul'da kıldı. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Zelenskiy'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de yaklaşımı olumlu. Tarihi onlar belirleyecek. İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebiliriz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Dün Zelenskiy ile görüşmemiz oldu, bugün de Putin'le görüşmemiz olacak. Her ikili liderle yapılacak görüşmelerde, bir altyapıda mutabakat olacak. Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bir görüşmenin ve buna ev sahipliği yapacağımızı ifade ettik. Zelenskiy'nin buna olumlu bir yanıtı oldu. Putin'in de daha önce olumlu bir yanıtı olmuştu.

İstabul'da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız.