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Haberler Gündem Hakkari’de ‘Eren Kış-32 Operasyonu’ başlatıldı

Hakkari’de ‘Eren Kış-32 Operasyonu’ başlatıldı

1.4.2022

Hakkari’de ‘Eren Kış-32 Operasyonu’ başlatıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de Eren Kış- 32 (Hakkari-Öveç) Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 710 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
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