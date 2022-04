“Hedefim Zelenskiy ile Putin’i bir araya getirmek”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da görüşmelerinin barış sürecine bir ivme kazandırdığını ifade eden Erdoğan, "Aktif diplomasimiz ve dengeli yaklaşımımız sayesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy'le görüşmeler yapma kararlılığım var. Her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip 'Hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz. İnşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız" dedi. Kırmızı et ve şeker fiyatlarına da değinen Erdoğan, "Elinde kesimlik hayvanı olanlardan bunları alabiliriz. Vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETTE GEREKLİ ADIMLAR ATILABİLİR'

BAŞKAN Erdoğan, asgari ücrete ikinci bir zam olup olmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Erdoğan, "Vakti geldiğinde asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığı oturur konuşurlar, adımı atarız. Fevkalade bir durum olup olmadığı yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olursa biz bunlara da kapalı değiliz" dedi.

ISRAİL İLE ENERJİDE YENİ ANLASMA MÜJDESİ

NATO Zirvesi dönüşü "Enerjide çok daha farklı alanlar açılacak. Bunu duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, bu konuya da İsrail ile ilişkilerden bahsederken değindi. Erdoğan, İsrail'le atılacak adımlara atıf yapıp müjdenin bu yönde olduğunu ifade etti.