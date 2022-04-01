Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Fatih’te Genç Projeler Açılış Programı’nda önemli mesajlar

Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kütüphanelerimiz 1800 kişiye hizmet verecek kapasitedir. Kütüphanelerimizin imkanlarından gençlerimiz geniş bir şekilde istifade etmektedir. Kütüphanelerimizi toplu şekilde resmen hizmete açıyoruz. Fotoğrafçılıktan Osmanlı Türkçesine kadar geniş bir alanda hizmet veriliyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde faaliyete geçirdik. Kütüphanenin giriş kapısının arı kovanı gibi işlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Rami Kışlası'nı restore ederek daha büyük bir kütüphaneyi inşallah İstanbulumuza kazandıracağız. Her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması da memnuniyet vericidir. E-kitap projeleri de giderek yaygınlık kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kütüphanesi okul kalmayacak projesiyle okullarımızın tamamını kütüphane ile donatıyor.

EN KISA SÜREDE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Tam tersi gösterilmeye çalışılsa da araştırmalar ülkemizde kişi başına basılan kitap sayısı ve kitap okuma sayısının giderek arttığını gösteriyor. Sizler altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından çok şanslısınız. İnternet mecraları özellikle de sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında doğru kullanılmazsa tehlikeleri de barındırıyor. Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın tamamını korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık. Geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz bir forumda dijital hukuk, dijital ekonomi meselelerini tartıştık. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın kitabın kapağını açtığımız anda adım attığımız o dünyanın yerini tutamaz. Gençlerimizden internet, sosyal medyadan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin. Spora her gün düzenli olarak zaman ayırın.