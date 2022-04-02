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Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 242 bin 186 testte 11 bin 783 vaka tespit edildi. 41 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 421 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

DHA

02.04.2022, 22:37

Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 242 bin 186 testte 11 bin 783 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 421 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak belirlendi.

Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 784 bin 829, 2'nci dozda 52 milyon 983 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 651 bin 81 olmak üzere 147 milyon 64 bin 641 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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