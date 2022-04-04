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Başkan Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

AA

04.04.2022, 16:30

Başkan Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i andı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

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