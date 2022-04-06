Başkan Erdoğan'dan "alım gücü" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekillerle buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

"FAHİŞ FİYAT TÜM AVRUPA'NIN DA SORUNU"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim bir durumdadır. Küresel düzeydeki gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor.

Ya ülkemizi faiz ve enflasyon sarmalına sokup işsizliği artıracaktık ya da yeni bir paradigmayı hayata geçirecektik. Biz ikincisini tercih ettik.

Enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza geç ve kademeli olarak yansıtmaya çalıştık. Rusya Ukrayna savaşı ile yeni olumsuzluklar beraberinde geldi.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

İşleyen bir ticaret sistemi olmadan geleceğe güvenle bakabilmek mümkün değildir. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Bu yeni kızıl elmamızdır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Alım gücünü eskisinin de üzerine çıkaracağız.

Vesayetle terör örgütleriyle darbelerle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden yapmaya çalışanların hesaplarını 2023'te bozmak namus borcumuzdur.

Milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız.

MUHALEFETE 6'LI TOPLANTI ELEŞTİRİSİ

Üzerinde uzlaştıkları bir aday, demokrasi adımı yok. Yapacakları bir şey yok. Bunlara bir tek Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. Ülkemizde muhalefetin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde hayırlı, doğru işlere katkı sağlama gibi bir gayretinin olmadığını biliyoruz."